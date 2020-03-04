Sorgun'da İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

04.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:54

Sorgun Gülşehri Belde Belediyesi İdlib şehitleri adına hatıra ormanı oluşturdu.

Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Şubat gecesi İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen vatan evlatları anısına hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Belediye tarafından temin edilen 100 çam fidanı ve 200 leylak fidesini öğrencilerle toprakla buluşturduklarını ifade eden Ünlü, "Faraşlı Mahallesi'nde oluşturduğumuz İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı'na bundan sonra da fidan dikmeye devam edeceğiz. Buradaki fidanlarımız şehitlerimizin anısına büyüyecek. Fidan dikim törenine katılan öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA