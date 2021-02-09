Sorgun'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir iş yerinden madeni yağ ve triger seti çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir iş yerinden madeni yağ ve triger seti çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Yeni Sanayi Sitesi'nde Yasin Yaşar'a ait iş yerinde giren hırsızlar, 4 ve 6 litrelik halinde 22 bidon motor yağı ve 5 triger setini çaldı.

İş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine harekete geçen Sorgun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine çalıntı malzemeleri satan şüpheliler O.A. ve S.Y.'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen