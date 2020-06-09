Sorgun'da hayvan pazarı yeniden açılıyor Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan hayvan pazarının yeniden açılacağını bildirdi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan hayvan pazarının yeniden açılacağını bildirdi.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan pazarının 11 Haziran Perşembe günü açılacağını belirterek, pazar yerinde gerekli dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Pazara gelecek vatandaşlara uyarıda bulunan Ekinci, "Özellikle maske takılmasını ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini istiyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hayvan pazarımızın açılması üreticilerimiz yönünden önemli bir gelişmedir, hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA