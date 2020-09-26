Sorgun'da Halilullah Camisi ibadete açıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hayırsever Hasan Özdemir tarafından Yazlak Mahallesinde yaptırılan Halilullah Camisi, ibadete açıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hayırsever Hasan Özdemir tarafından Yazlak Mahallesinde yaptırılan Halilullah Camisi, ibadete açıldı.

Cami açılışına katılan Yozgat Müftüsü Salih Sezik, Halilullah Camisinin yapımını tek başına üstlenen Hasan Özdemir'e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen "Taktir" belgesini takdim ederek, "Rabbimiz, 'camileri ancak Allah'a, ahiret gününe inananlar, namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler yaptırırlar' buyuruyor. Bu müjdeye nail olan Hasan Bey'e böyle bir eser yaptırdığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışın ardından Sorgun Bedirbaba Mahallesine yapılacak 4-6 yaş grubu Kur'an kursu binasının da temeli atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen