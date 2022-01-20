Sorgun'da "Genç Değişim, Genç Gelişim" projesi tamamlandı

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde hazırlanan, "Genç Değişim, Genç Gelişim" projesi tamamlandı

SORGED Başkanı Halil Uğuz, AA muhabirine, projeyle gençlerin iletişim becerileri, takım çalışması, organizasyon becerileri, problem çözme becerisi, kriz yönetimi, liderlik, analitik düşünce, sosyal girişimcilik ve dijital yeterlilikleri gibi eğitim verildiğini söyledi.

Uğuz, projemizin bütün faaliyetleri Kovid-19 salgınına rağmen başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Proje faaliyetlerine 902 genç katılım sağlamıştır. Projemiz gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştırıp kısaltarak üniversite mezunu gençlik arasındaki işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Projemizin yürütülmesi aşamasında Sayın Valimiz Ziya Polat olmak üzere Kaymakamımız Halil İbrahim Kazar ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.