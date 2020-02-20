Sorgun'da Fenerbahçe HDI Sigorta maçı heyecanı

20.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:38

Sorgun Belediyespor'un AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile yapacağı maç öncesi ilçede heyecan yaşanıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Şubat Cumartesi günü karşılaşacakları Fenerbahçe'yi ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin AXA Sigorta Efeler Ligi'nin lideri olduğunu anımsatan Ekinci, "Daha önce ilçemizde bir başka büyük kulüp Galatasaray'ı konuk ettik. İyi oynamamıza rağmen o maçta galip gelemedik. Ancak bu kez galip gelerek tarih yazmak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Onlar da bu doğrultuda aralıksız çalışmalarını sürdürüyorlar. O gün tüm Sorgunlu sporseverlerin salonu dolduracağına inanıyorum. Taraftarımızın desteğiyle Fenerbahçe'yi buradan eli boş göndermek istiyoruz." diye konuştu.

Ekinci, Fenerbahçe taraftar derneklerinin kendilerinden 400 kişilik yer talebi olduğunu ancak salonun küçük olması dolayısıyla 150 kişilik yer ayırabildiklerini belirterek, "Şu anda tüm şehir bu maçın havasına girmiş durumda. Biz de gerek bilboardlara astığımız afişler olsun, gerekse ilanlar yoluyla sporseverleri maça davet ediyoruz. Sorgun Belediyespor olarak Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlayacağız ancak onları puansız göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA