Sorgun'da eski maden alanının park yapılması için sözleşme imzalandı
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Sorgun'da eski maden alanının park yapılması için sözleşme imzalandı

Sorgun'da eski maden alanının park yapılması için sözleşme imzalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaplıcalar mevkisinde atıl durumda bulunan, eski kömür ocağı alanının üst kullanım hakkının 49 yıllığına Sorgun Belediyesine verilmesiyle ilgili sözleşme imzalandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kaplıcalar mevkisinde atıl durumda bulunan, eski kömür ocağı alanının üst kullanım hakkının 49 yıllığına Sorgun Belediyesine verilmesiyle ilgili sözleşme imzalandı.

Sorgun Belediyesinde yapılan imza törenine, Yeni Anadolu Madencilik Genel Müdürü Hasan Altuntaş, Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kazan ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci katıldı.

Sözleşme imzalandıktan sonra açıklama yapan Belediye Başkanı Ekinci, üst kullanım hakkı belediyeye verilen atıl durumdaki bu alanı yeniden canlandırarak, İç Anadolu'nun en büyük parkını Sorgun'a kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Parkın 550 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacağını ve bölgenin tamamına hitap edeceğini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Bu alan içerisinde mesire alanları, kuş gözlem kulesi, kamp alanları, at eğitim ve binicilik alanı, kafe ve restoranlar, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, spor sahaları, atv ve go-kart pisti yer alacak. Doğanın içerisinde yer alan, benzerlerinin arasında fark yaratacağına inandığımız bu yaşam alanını ıhlamur, sedir, ceviz, iğde, kuşburnu ve mahlep ağaçları ile yeşillendireceğiz. Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebileceği, şehir dışından gelen misafirlerimizi gururla ağırlayacağımız bir park olacak. Özellikle gençlerin sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmeye olanak sağlayacak şekilde projelendirdiğimiz yeni sosyal yaşam alanımızı, bir yıl içinde bitirerek kıymetli hemşerilerimizin kullanımına sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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