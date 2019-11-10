Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak

Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak

Sorgun ilçesinde 1960'lı yıllarda yapılan belediye hizmet binası ve iş hanı olarak kullanılan üç katlı binanın yakımına karar verildi.

10.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:04
Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak

ilçesinde 1960'lı yıllarda yapılan belediye hizmet binası ve iş hanı olarak kullanılan üç katlı binanın yakımına karar verildi.

Sorgun Belediye Başkanı , eski ve çirkin bir görüntü oluşturması nedeniyle binayı yıkma kararı aldıklarını söyledi.

Ekinci, binada faaliyet gösteren iş yeri sahiplerine ve derneklere gerekli tebligatların gönderildiğini ve onların da kendilerine verilen süre içerisinde iş yerlerini boşalttığını ifade ederek, "İlçemizin merkezi konumundaki bu yerde Sorgun'a nefes aldıracak yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Buraya üç kat yerin altında bulunan iş yeri ve kapalı otoparktan oluşan bir proje uygulayacağız. Üst kısmı ise park olarak düzenlenecek." dedi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et