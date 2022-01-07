Sorgun'da "e-sınav" salonu hizmete girdi - Haberler
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Sorgun'da "e-sınav" salonu hizmete girdi

Sorgun'da
AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile oluşturulan e-sınav salonu hizmete girdi.

SORGUN, YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile oluşturulan e-sınav salonu hizmete girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Nene Hatun Kız Meslek Lisesi'ndeki e-sınav salonunda, 21 bilgisayar bulunduğunu söyledi.

Öcal, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde e-sınav merkezi sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediğini anımsatarak, "Biz de bu hedef doğrultusunda e-sınav salonumuzu oluşturup hizmete açtık. Salonumuzda şu anda açıköğretim sınavları yapılacak, aynı anda 21 kişi sınava girebilecek. İlerleyen zamanlarda burada ehliyet sınavlarının yanı sıra çıraklık ve meslek edindirme sınavları da yapılabilecek. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

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AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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