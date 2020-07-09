Sorgun'da dere yatakları temizleniyor Sorgun Belediyesi kötü koku ve haşereleri önlemek için Eğriöz ve Delibaş derelerinde temizlik çalışması başlattı.

Sorgun Belediyesi kötü koku ve haşereleri önlemek için Eğriöz ve Delibaş derelerinde temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine, ilçe merkezinden geçen Eğriöz ve Delibaş derelerinde su seviyesinin düşmesi sonucu sinek, sivrisinek ve haşerelerde artış gözlendiğini, çevreye pis koku yayıldığını belirterek, temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Ekinci, bazı vatandaşların ise çöplerini dere yataklarına attığını, bu durumun hem çevre kirliliği oluşturduğunu hem de insan sağlığını tehdit ettiğini ifade ederek, "Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ülkemizi sardığı şu günlerde, insanlarımızın temizlik ve hijyene büyük önem vermesi gerekmektedir. Açığa atılan çöpler, sağlığımızı tehdit etmektedir. Vatandaşlarımızdan çöplerini derelere atmamalarını rica ediyorum. Sağlımızı korumak için çöplerimizi derelere değil, belediyemizin bırakmış olduğu konteynerlere atalım. Temizlik işçilerimiz günlük temizlik yapıyor ancak derelere atılan çöplerin toplanması çok zor oluyor. Ayrıca konteynerlere attığımız çöpleri de mutlaka poşetleyelim." diye konuştu.

Kaynak: AA