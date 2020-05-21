Sorgun'da Cumhuriyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı Sorgun Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı alışveriş yoğunluğundan dolayı Cumhuriyet Caddesi'ni araç trafiğine kapattı.

Sorgun Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı alışveriş yoğunluğundan dolayı Cumhuriyet Caddesi'ni araç trafiğine kapattı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli caddesi olan ve esnafın çok büyük bir bölümünün bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nin, araç trafiğine kapatıldığını söyledi.

Ekinci, Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların alışverişlerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bu caddemizde sosyal mesafenin sağlanması amacıyla araç trafiğine kapattık. Vatandaşlarımızdan ricamız alışverişlerinde kesinlikle sosyal mesafe kurallarına uysunlar, maske takmadan sokağa çıkmasınlar." dedi.

Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde belediye ekiplerinin çalışacağını aktaran Ekinci, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yol ve park çizgi çalışmaları yapılacağından, araçların bu iki caddeye kesinlikle park edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA