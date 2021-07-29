"Sorgun'da Bilimin Dijital Güncesi" projesi için başvurular başladı
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"Sorgun'da Bilimin Dijital Güncesi" projesi için başvurular başladı

'Sorgun'da Bilimin Dijital Güncesi' projesi için başvurular başladı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yürütücülüğünü Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi'nin yaptığı "Sorgun'da Bilimin Dijital Güncesi" isimli proje kapsamında yapılacak ortaokul öğrenci eğitimleri için başvurular başladı.

Yürütücülüğünü Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi'nin yaptığı "Sorgun'da Bilimin Dijital Güncesi" isimli proje kapsamında yapılacak ortaokul öğrenci eğitimleri için başvurular başladı.

Proje Koordinatörü Yusuf Ünal, AA muhabirine, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan projede uzman eğitmenlerin, Yozgat başta olmak üzere, İç Anadolu Bölgesi'nde eğitim gören 6. sınıftan 7. sınıfa geçmiş öğrenciler için doğa ve bilim temalı eğitim vereceğini belirtti.

Ünal, Sorgun'da ilk kez TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları projesi gerçekleştirileceğini ifade ederek "Projede eğitim almak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde eğitim gören akademik açıdan başarılı, meraklı ve yeni bilgiler öğrenmeye istekli 30 öğrenci seçilecek. Öğrencilere bilimin ve bilimsel sorgulamanın doğası hakkındaki görüşlerinin teknoloji entegrasyonu ile gelişmesini sağlamak amacıyla altı gün boyunca uygulamalı eğitim verilecek. Katılmak isteyenler http://meb.ai/GzJIQqadresinden veya görsellerdeki QR kodu okutarak, başvuru yapabilecek." dedi.

Ünal, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi, Safa Sorgun Termal Otel, Yozgat Çamlığı Milli Parkı,Yozgat Çamlığı Milli Parkı Doğa Eğitim Merkezi ve Sarıkaya Roma Hamamı'nda gerçekleşecek eğitim çalışmalarının 14-19 Ağustos arasında yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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