Sorgun'da "Bilimin Dijital Güncesi Projesi" tamamlandı

Yozgat'ta TÜBİTAK tarafından Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Bilimin Dijital Güncesi Projesi" Sorgun ilçesinde gerçekleştirildi.

Yozgat'ta TÜBİTAK tarafından Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen, Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen "Bilimin Dijital Güncesi Projesi" Sorgun ilçesinde gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü Merve Şirin, AA muhabirine, 6 gün süren proje kapsamında 7. sınıf öğrencilerine doğa ve bilim temalı eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimlerin iki etap halinde yapıldığını aktaran Şirin, "Yozgat başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde eğitim gören 30 öğrencinin katılım sağladığı projenin birinci etabında bir otelde öğrencilere bilimsel eğitim verilirken, ikinci etabında ise doğa gezisi düzenlendi. Öğrenciler Çamlık Milli Parkı, Yozgat Fatih Tabiat Parkı ve Sarıkaya Roma Hamamı'nı gezerek hem gözlem yapma imkanı buldu hem de Yozgat'ı tanımış oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen