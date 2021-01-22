Sorgun'da bakır işleme kursu
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Sorgun'da bakır işleme kursu

22.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:40
Sorgun'da bakır işleme kursu

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan bakır işleme kursuna 25 kişi katılıyor.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan bakır işleme kursuna 25 kişi katılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, İŞKUR kapsamında açılan kursa katılanlara günlük 40 lira ödendiği belirterek, "İŞKUR destekli açtığımız bakır işlemeciliği kursunda kursiyerlerimiz, Erzincanlı bakır ustası Yüksel Ayhan'ın usta öğreticiliğinde, hem yeni bir sanat öğreniyor hem de günlük 40 lira ücret alarak aile bütçesine katkıda bulunuyor." dedi.

Günümüzde bu tür sanatların ustalarını bulmanın zorlaştığını kaydeden Kaya, bunun da giderek azalan usta çırak ilişkisinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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