Sorgun'da Bahadın Belediyesinden aşevi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye, aşevi yaptırdı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye, aşevi yaptırdı.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir AA muhabirine, 40 metrekare kapalı alanı bulunan aşevinden, ihtiyacı olan tüm vatandaşların yararlandığı söyledi.

Bozdemir, dar gelirli vatandaşların aşevinde yemek yedikleri gibi evlerine de götürdüklerini belirterek, "Yemekler, kışın soğuk havalarda bu hizmetimiz kapalı alanda, havaların müsait olduğu günlerde de aşevinin bahçesinde veriliyor." dedi.

Bozdemir, aşevinde pişirilen yemeklerin giderini, Bahadın Belediyesi, iş insanları ve Bahadın halkının karşıladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen