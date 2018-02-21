Sorgun'da "Askıda Ekmek" Projesine Yoğun İlgi

CK Çamlıbel Elektrik'in "Enerjimizi paylaşarak çoğaltalım" sloganıyla başlattığı "Askıda Ekmek" projesi, Sorgun'da yoğun ilgi görüyor.



CK Çamlıbel Elektrik Yozgat İl Müdürü Muzaffer Ayan, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Sivas, Tokat ve Yozgat'ta başlattıkları "Askıda Ekmek" projesinin daha geniş kitlelere ulaşarak devam ettiğini belirtti.

Sosyal fayda anlayışı taşıyan projelerin içinde yer almayı çok önemsediklerini dile getiren Ayan, "Ağustos 2017'de başlattığımız 'Askıda Ekmek' projesi bugün 115 noktada düzenli olarak uygulanmakta ve haftada 5 bin ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Biliyoruz ki çok sayıda işletme de bu projede yer almak istiyor. Bağışçılarla, projede yer almak isteyen işletmelerin buluşmasına destek oluyoruz. Sorgun'da 20 işletmenin katılım sağladığı projemizde hedefimiz Nisan 2018 kadar Yozgat'ta 150 noktaya ulaşmak." diye konuştu.

Projenin uygulandığı işletmelerde mıknatıslı ekmek görsellerinin yer aldığı panolara yer verildiğine işaret eden Ayan, "Panoya proje için bağış yapan vatandaşların bağış miktarı oranında ekmek görseli asılıyor. Ekmek almak isteyen ihtiyaç sahipleri panodan ekmek görselini alarak projede yer alan fırın, market ya da bakkallardan gidip ücretsiz olarak ekmeğini temin edebiliyor. Hayırsever vatandaşların ve paydaşların sayısının giderek artması bizleri memnun ediyor." ifadelerini kullandı.