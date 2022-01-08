Sorgun'da ana sınıfı öğrencilerinden tekerlekli sandalye yardımı

Sorgun ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, ailelerinden topladıkları para ile engelliler için tekerlekli 2 sandalye aldı.

Öğrenciler tekerlekli sandalyeleri engelli vatandaşlara verilmesi için Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne teslim etti.

Dermek Başkanı Süleyman Özdemir, öğrencilerin duyarlılığınan çok etkilendiğini belirterek, "Bu minik yürekleri bağışlarından dolayı kutluyorum. Tekerlekli sandalye engelli iki kardeşimizin hayatının biraz daha kolaylaşmasına vesile olacak. Hem minik öğrencilerimize hem de öğretmenlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Mehmet Ünlü de bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vereceklerini ifade ederken, tekerlekli sandalye alımında katkısı olan tüm öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Törene Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, öğrenciler ve veliler katıldı.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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