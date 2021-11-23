Sorgun'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" yapıldı

SORGUN, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi.

Sorgun Öğretmenevinde gerçekleştirilen turnuvaya 12 öğretmen katıldı. Çekişmeli geçen oyunlarda Karalık İlkokulu öğretmeni Tuncay Murat birinci, Yavuz Selim İlkokulu'ndan Ensar Fahri Caner ikinci, Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ayşe Taş üçüncü oldu.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenledikleri turnuvanın zevkli geçtiğini belirterek, "Turnuvaya katılan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Dereceye giren arkadaşlarımıza bir esnafımız tarafından birinciye 600, ikinciye 400, üçüncüye 300, dördüncüye de 200 liralık hediye çeki verildi. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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