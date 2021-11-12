Sorgun'da 80 kursiyere belge verildi

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun Esnaf Ve Sanatkarlar Odası tarafından 80 kursiyere Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi.

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odasında düzenlenen belge töreni Oda Başkanı Erdal Kaygısuz ve kursiyerler katıldı. Mesleki Yeterlilik Kursuna başvuran ve mesleği olupta belgesi olmayan esnaflarımızı belge sahibi olmaları için Mesleki Yeterlilik Kursu açtıklarını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygısuz "Devletimizin belirlemiş olduğu teşvik süresi bitmeden zorunlu mesleklerde uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Belgesinden esnafımızın yararlanması için odamızın Eğitim Danışmanı Pınar Gülgeç Hanımla yapmış olduğumuz protokole göre ilk olarak açtığımız Çelik Kaynak sınavını başarıyla tamamlayan esnaflarımız belge almaya hak kazanmıştır. Başarılı esnaflarımızı tebrik ederiz. Bundan sonrası içinde diğer zorunlu mesleklerde belgelendirme yapmaya devam edeceğiz. Yozgat'ımızda ilk defa Sorgun ve Esnaf Sanatkarları Odası olarak bu çalışmayı biz başlatmış bulunuyoruz. Oda Başkanımızda bizzat esnafımızın yanında bulunarak sınavların başarılı bir şekilde tamamlanması için büyük gayret gösterdi. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından belge almaya hak kazanan 80 kursiyere belge takdim edildi. - YOZGAT

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