Sorgun'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, istisna uygulanması kapsamında dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, istisna uygulanması kapsamında dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Sokağa çıkan 69 yaşındaki Turan Coşkun, bir arkadaşı ile ilaç almak için eczaneye geldiklerini söyledi.

Coşkun, ilçede genellikle sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğunu, bunun da virüsün önlenmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Necati Torun ise biraz yürüyüş yapıp, ekmek aldıktan sonra eve gideceğini ifade etti.

Kaynak: AA