Sorgun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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Sorgun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Sorgun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sorgun'da düzenlenen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sorgun'da düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törede saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Raci Ateş, 101 yıl önce 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açıldığını ve 29 Ekim 1923 günün de Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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