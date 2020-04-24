Sorgun'da 23 Nisan doğumlu öğrencilerin doğum günü kutlandı Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan doğumlu 7 öğrencinin doğum günlerini kutladı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan doğumlu 7 öğrencinin doğum günlerini kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl öğrencilerin dışarıda bayram kutlayamadıklarını, ancak evlerinde de bayramın coşkusunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaya, müdürlük olarak 23 Nisan doğumlu olan öğrencilerin doğum günlerini kutlamak amacıyla bir gün sonra da olsa etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Okullarımızdan tespit ettiğimiz 7 öğrencimiz için doğum günü pastası alarak evlerinde ziyaret edip doğum günlerini kutladık. Çocuklarımızla birlikte 23 Nisan'da 100. yaşını kutlayan TBMM'mize uzun ömürler diliyorum." dedi.

Kaynak: AA