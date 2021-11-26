Sorgun'da 20 hafize için taç giyme töreni düzenlendi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 20 hafize için taç giyme töreni düzenlendi.

İlyas Arslan Tiyatro ve Sinama Salonu'ndaki törende konuşan Yozgat Müftüsü Ali Gülden, hafizeleri yetiştiren hocalara ve ailelerine teşekkür ederek, insanların en hayırlısının Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler olduğunu belirtti.

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış da Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine değindi.

Kayış, Sorgun'da hafızlık eğitimi veren üç Kur'an kursu bulunduğunu ifade ederek, "Bu kurslarımızda 200'e yakın öğrencimiz hafızlık eğitimi almaktadır. Eğitim gören öğrencilerimizden 32'si Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız olma onuruna ermiş bulunmaktadır. Hafızlığını tamamlayan öğrencilerimiz için bugün burada icazet programı düzenledik." dedi.

Konuşmanın ardından hafizelere taçları takıldı, hafızlık belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Medet Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan ve vatandaşlar katıldı.

Hafızlık eğitimini tamamlayan 12 erkek öğrenci için daha sonra icazet töreni düzenleneceği öğrenildi.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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