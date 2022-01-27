Sorgun'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Sorgun'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA, Şahin Özmen - Güncel
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Sorgun'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet ekipleri, ilçede girdikleri evlerden televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve elektronik eşya çaldığı iddia edilen M.K. (45) ve A.K.'nin (17) evine operasyon düzenledi.

Şüpheliler gözalatına alınırken, evde yapılan aramada, çalıntı eşyalar ile hırsızlıkta kullanılan suç aletleri ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde kaçak elektrik kullandıkları tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.??????

AA / Şahin Özmen - Güncel

Yozgat, Güncel, Haber

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