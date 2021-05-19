Sorgun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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Sorgun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sorgun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Sorgun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Sorgun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı yanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Kutlamalar Sorgun merkez ve caddelerinde, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs ile ilgili görsellerin yer aldığı gezici sinevizyon aracı gösterileriyle sürdü.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Levent Tuncer, salgın nedeniyle düşük katılımlı gerçekleştirilen kutlamaların, bugün akşama kadar süreceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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