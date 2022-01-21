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Sorgun'da 15 bin 686 öğrenci karne aldı

Sorgun'da 15 bin 686 öğrenci karne aldı
AA / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karne alan 15 bin 686 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karne alan 15 bin 686 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Milli Egemenlik İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Kaymakam Kazar, kazasız, belasız ve sıkıntısız bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da velilere seslenerek, "Her türlü kıyas yapmaktan uzak durmanın çocuklarımızın ruhsal sağlı açısından önemli olduğunu unutmayalım. Öğrencilerimize tatili boyunca kitap okumayı ihmal etmemelerini, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzur ve eğlenceli bir tatil sezonu geçirmelerini temenni ederiz." dedi.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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