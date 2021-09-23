Sorgun'da 14 bin küçükbaş hayvana şap aşısı yapıldı - Haberler
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Sorgun'da 14 bin küçükbaş hayvana şap aşısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sorgun'da 14 bin küçükbaş hayvana şap aşısı yapıldı

Yozgat'ın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvanlar kayıt altına alınıp sonbahar şap aşısı yapıldı.

SORGUN, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvanlar kayıt altına alınıp sonbahar şap aşısı yapıldı.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan sağlığının korunmasına yönelik her yıl sonbahar dönemlerinden uygulanan şap aşısı çalışması bu yılda tüm hızıyla devam ediyor. Yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar aylarında Sorgun ilçe genelinde uygulanan aşı çalışmasını bu yılda devam ettirdiklerini söyleyen Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat "Her yıl düzenli olarak yaptığımız sonbahar şap aşı çalışmamız devam ediyor. Aşılama çalışmaları müdürlüğümüze bağlı hayvan sağlığı ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle yürütülüyor. Şuanda Sorgun merkez dahil toplam 56 köy ve kasabada, 14 bin küçükbaş hayvana küpe takılıp, veba aşısı yapıldı. Aşı yaptırmayan üreticilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmaları, aşılamaya gelen sağlık personellerine ise yardımcı olmalarını önemle rica ediyorum"dedi. - YOZGAT

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