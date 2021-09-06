Sorgun'da 14 bin 265 öğrenci ders başı yaptı
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Sorgun'da 14 bin 265 öğrenci ders başı yaptı

Sorgun'da 14 bin 265 öğrenci ders başı yaptı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 14 bin 265 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 14 bin 265 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, bugün başlayan yüz yüze eğitimin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrencilerin okuldan ayrı kaldığını aktaran Öcal, "Temennimiz, salgın belasından kurtulalım ve daha sağlıklı bir ortamda eğitim öğretime başlayalım. Ancak tüm dünyada bu salgın devam ediyor. Bizler bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda gerekli bütün önlemleri aldık ve öğrencilerimizi sınıflarına yerleştirdik." dedi.

Öcal, toplam 1040 öğretmenin görev yapacağını ifade ederek, ilkokullarda 4 bin 619, imam hatip ortaokullarında 1682, ortaokullarda 3 bin 279, liselerde de 4 bin 685 olmak üzere toplam 14 bin 265 öğrencinin eğitim göreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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