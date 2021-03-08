Sorgun çiftçisine 44 milyon 150 bin lira destek
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Sorgun çiftçisine 44 milyon 150 bin lira destek

08.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:20
Sorgun çiftçisine 44 milyon 150 bin lira destek

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çiftçiye 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti dağıtıldığı bildirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çiftçiye 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti dağıtıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, gazetecilere, çiftçilere 2020 yılı destekleri kapsamında ödeme yapıldığını belirtti.

Canbolat, "İlçe genelinde mazot, gübre, fatura müstahsil, buzağı, ana koyun, arı kovanı desteği başta olmak üzere 12 kalemde 44 milyon 150 bin lira destekleme ücreti çiftçilerimizin hesaplarına yatırıldı. Sorgun, il genelinde tarımsal desteklemede birinci sırada yer aldı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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