Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği, sokak hayvanları için mama ve yuva desteğinde bulundu
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Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği, sokak hayvanları için mama ve yuva desteğinde bulundu

13.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:36
Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği, sokak hayvanları için mama ve yuva desteğinde bulundu

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği, "Sevimli Dostlarımız İçin Biz de Varız" projesi kapsamında, Sarayköy Yibitaş İlkokulu öğrencilerine seminer verdi, sokak hayvanları için mama ve yuva desteğinde bulundu.

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği, "Sevimli Dostlarımız İçin Biz de Varız" projesi kapsamında, Sarayköy Yibitaş İlkokulu öğrencilerine seminer verdi, sokak hayvanları için mama ve yuva desteğinde bulundu.

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş, AA muhabirine, özellikle kış mevsiminde sokak hayvanlarının karınlarını doyurmakta büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Akbaş, çocukları bilinçlendirmek amacıyla Sarayköy Yibitaş İlkokulu'nu ziyaret ettiklerini, sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklarla ile ilgili üretilecek çözümler hakkında okul yönetimiyle istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Çocuklarda doğa ve hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla seminer düzenlediklerini anlatan Akbaş, "Dernek olarak bu okulumuza 6 paket mama ve 4 kedi yuvası bıraktık. Bu tür eğitim çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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