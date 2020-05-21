Sorgun çamlığında korkutan yangın
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Sorgun çamlığında korkutan yangın

Sorgun çamlığında korkutan yangın Dumanı gören otel çalışanlarının ihbarı sayesinde kısa sürede söndürülen yangında yarım dönüm alan yandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun çamlığında çıkan yangın, Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme ekiplerinin anında müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

21.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:03

Sorgun çamlığında korkutan yangın

Dumanı gören otel çalışanlarının ihbarı sayesinde kısa sürede söndürülen yangında yarım dönüm alan yandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun çamlığında çıkan yangın, Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme ekiplerinin anında müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Dumanı gören otel çalışanlarının ihbarı sayesinde kısa sürede söndürülen yangında yarım dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Sezon hazırlığı yapan çamlık yakınındaki bir otelin çalışanları, çamlığın orta bölümünden dumanlar ve alevler yükselmesi üzerine ihbarda bulunduktan sonra bölgeye giderek yangını söndürmeye çalıştı. Alevler, kuru yapraklar ve bitkiler nedeniyle kısa sürede büyük bir çam ağacı ile çevresinde bulunan makilik alanı etkisi altına aldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Manavgat itfaiye biriminden 2 itfaiye, 1 pikap ve 2 ilk müdahale aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 pikap, 2 ilk müdahale aracı ve 3 arazözle müdahale edildi.

Aşırı sıcaklar ve poyraz nedeniyle ortamın tamamen kuru olduğunu ve yangına müsait olduğunu belirten yetkililer, vatandaşın duyarlılığı ve ekiplerin anında müdahalesi sayesinde çok büyük bir tehlikenin en az zararla atlatıldığını dile getirdi.

Sorgun çamlığında korkutan yangın

Kaynak: İHA

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