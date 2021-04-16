Sorgun Burunören İlkokulu binası muhtarlığa devredildi
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Sorgun Burunören İlkokulu binası muhtarlığa devredildi

Sorgun Burunören İlkokulu binası muhtarlığa devredildi
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Çiğdemli beldesine bağlı Burunören Mahallesinde bulunan ve yıllardır kullanılmayan ilkokul binası köy muhtarlığına devredildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Çiğdemli beldesine bağlı Burunören Mahallesinde bulunan ve yıllardır kullanılmayan ilkokul binası köy muhtarlığına devredildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, okul binasının mahalle halkına hizmet verebilmesi amacıyla devredildiğini ifade etti.

Mahallesi muhtarı Osman Aydoğan da, atıl durumdaki okul binasının bakım ve onarımını yapacaklarını belirterek, "Çalışmalar tamamlandıktan sonar binamızı mahalle halkımızın düğünleri, dışarıdan gelecek misafirlerimizi ağırlama, köy konağı, talep olması halinde çeşitli kursların açılması amacıyla kullanacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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