Sorgun Belediyesporlu voleybolculara beş yıldızlı konfor AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Yozgat'ı temsil eden Sorgun Belediyesporlu voleybolcuları, Sorgun Safa Termal Otel sezon boyunca ücretsiz ağırlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Yozgat'ı temsil eden Sorgun Belediyesporlu voleybolcuları, Sorgun Safa Termal Otel sezon boyunca ücretsiz ağırlayacak.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, yeni sezonda voleybolcuların daha rahat bir ortamda konaklamalarının sağlanması amacıyla yapılan çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirtti.

Geçen sezon bazı voleybolcuları ve teknik ekibi aynı otelin konuk ettiğini ifade eden Gül, "Geçen sezon Sorgun Belediyespor voleybol takımının ana sponsorlarından biri olan otel, bu yıl bu sponsorluğu biraz daha ileri götürerek, tüm takımın konaklama sponsorluğunu üstlendi." dedi.

Gül, oyuncuların daha rahat bir ortamda konaklamaları, bu durumla ilgili kafalarında soru işareti kalmaması için Belediye Başkanı Erkut Ekinci'nin otel yönetimi ile yaptığı görüşmelerin olumlu netice verdiğini anlatarak, "Buna göre Efeler Ligi'nde mücadele eden Sorgun Belediyespor voleybol takımı oyuncuları ve teknik ekibin tamamı, sezon boyu bedelsiz olarak otelde konuk edilecek. Biz de kulüp yönetimi olarak, fedakarlıklarından dolayı otel yönetimine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA