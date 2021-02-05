Sorgun Belediyespor, Ziraat Bankkart maçı hazırlıklarını sürdürüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, 7 Şubat Pazar günü sahasında Ziraat Bankkart ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla oyunlar, eşli topla oyunlar, manşet, servis karşılama, geri sahadan fileye oyun kurma, iki-üç oyuncu ile pas, smaç, servis atma ve karşılama sonrası 6'ya 6 maç ile sona erdi.

Başantrenör Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Bankkart takımının ligin en güçlü ekiplerinden biri olduğunu ve şampiyonluğun da favorileri arasında bulunduğunu söyledi.

Geçen hafta Afyonkarahisar deplasmanında hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını ifade eden Aksoy, "Ziraat Bankkart maçını mutlaka kazanmak istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz ancak biz de çok iyi bir takımız ve inandığımız zaman ligdeki tüm takımları yenebilecek güce sahibiz." diye konuştu.

Ligde artık sona yaklaşıldığını vurgulayan Aksoy, bundan sonra oynanacak maçlarda puan kayıplarının telafisi olmayacağını, bu nedenle de korkulu rüya görmemek için mutlaka bu maçı kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen