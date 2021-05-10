Sorgun Belediyespor yeni sezonda ilk 8'i hedefliyor
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Sorgun Belediyespor yeni sezonda ilk 8'i hedefliyor

Sorgun Belediyespor yeni sezonda ilk 8'i hedefliyor
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, yeni sezonda hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu söyledi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, yeni sezonda hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu söyledi.

Gül, AA muhabirine, üçüncü sezonlarında taraftarların takdirini kazanacak bir kadro yapmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Sorgun'da voleybol sevgisinin giderek arttığını ve voleybol severlerin seyircili maçları dört gözle beklediğini vurgulayan Gül, "Sorgun Belediyespor olarak ismimizi bir kez daha Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin yanına yazdırmış olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Biz yine Sorgun'umuzu Yozgat'ımızı başarıyla temsil edebilmenin, kaliteli bir kadro oluşturmanın gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Gül, transfer çalışmalarının sürdüğünü, hedeflerinin ligde ilk 8'e girecek bir kadro oluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Şu ana kadar görüştüğümüz birçok oyuncu var ancak sözleşme imzalamadan açıklamak istemiyoruz. Şu anda Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina'yı kadromuza kattık." diye konuştu.

Sorgun Belediyespor'un ligde kalıcı olmak ve daha büyük başarılara imza atmak için desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Gül, bu konuda sponsorluk anlaşmaları için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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