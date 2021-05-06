Sorgun Belediyespor, Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina'yı transfer etti
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Sorgun Belediyespor, Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina'yı transfer etti

Sorgun Belediyespor, Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina'yı renklerine bağladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina'yı renklerine bağladı.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle antrenör transferini hallettiklerini ve bu konuda iki yıldır takımı çalıştıran Bahadır Aksoy ile anlaştıklarını anımsattı.

Aksoy ile yapılan görüşmeler ışığında transfer çalışmalarına başladıklarını aktaran Gül, ilk olarak ACH Volley Ljubljana takımı ile Slovenya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan, MVP ödülü sahibi 1.98 metre boyundaki smaçör Tymofii Poluina'yı transfer ettiklerini ifade etti.

Gül, bu ligde kalıcı olmak için iyi ve uyumlu transferler yapmak gerektiğini vurgulayarak, "İyi transfer yapmak için iyi araştırma yapmak zorundasınız. Biz de uzun araştırmalar sonucu Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina'yı transfer ettik. Poluina Ukrayna dışında Slovenya, Hırvatistan ve Çin liglerinde, son olarak Dubai'de Al Ain takımında forma giydi. Poluina'nın takımımıza büyük katkı sağlayacağına inancım tam." diye konuştu.

Gül, transfer çalışmalarının devam ettiğini, sözleşmelerin imzalanmasının ardından diğer transferleri de açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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