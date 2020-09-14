Sorgun Belediyespor tam takım çalışmalara başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sorgun Belediyespor tam takım çalışmalara başladı

Bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk 2 maçı ertelenen Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, karantina süresinin tamamlanmasıyla tam takım olarak çalışmalara yeniden başladı.

Sorgun Belediyespor tam takım çalışmalara başladı
14.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:07

Bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk 2 maçı ertelenen Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, karantina süresinin tamamlanmasıyla tam takım olarak çalışmalara yeniden başladı.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Kovid-19 testleri pozitif olan oyuncuların son iki testlerinin de negatif çıkmasının ardından, tam takım çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu yıl ligde ilk sekize girmeyi hedeflediklerini belirten Aksoy, "Takımımız cuma gününe kadar burada çalışmalarını sürdürecek. Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edeceğiz. Pazar günü Haldun Alagaş Spor Salonu'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından Sorgun'a dönüp, çarşamba günü oynayacağımız Spor Toto maçının hazırlıklarına başlayacağız. Amacımız bu iki maçtan da üçer puan almak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Hadise Erol Evgin Ferhat Göçer Gonca Vuslateri
Spor Falcao Gökhan Töre Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Milli Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Sorgun Belediyespor tam takım çalışmalara başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 16:08:50. #1.15#
title