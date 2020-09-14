Sorgun Belediyespor tam takım çalışmalara başladı Bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk 2 maçı ertelenen Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, karantina süresinin tamamlanmasıyla tam takım olarak çalışmalara yeniden başladı.

Bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk 2 maçı ertelenen Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, karantina süresinin tamamlanmasıyla tam takım olarak çalışmalara yeniden başladı.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Kovid-19 testleri pozitif olan oyuncuların son iki testlerinin de negatif çıkmasının ardından, tam takım çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu yıl ligde ilk sekize girmeyi hedeflediklerini belirten Aksoy, "Takımımız cuma gününe kadar burada çalışmalarını sürdürecek. Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edeceğiz. Pazar günü Haldun Alagaş Spor Salonu'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından Sorgun'a dönüp, çarşamba günü oynayacağımız Spor Toto maçının hazırlıklarına başlayacağız. Amacımız bu iki maçtan da üçer puan almak." diye konuştu.

Kaynak: AA