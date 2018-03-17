Sorgun Belediyespor Şampiyon Oldu

Yozgat Birinci Amatör Kümede mücadele eden Sorgun Belediyespor, play off maçlarının bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Sahasında İl Özel İdarespor'u 5-3 yenen Sorgun Belediyespor antrenörü Mustafa Arslan, uzun ve yorucu bir lig serüveni yaşadıklarını ifade ederek, "10 Ekim'de başlayan ligimizde bu güne kadar 23 maç oynadık. Oynadığımız bu maçların sadece birinde berabere kaldık ve diğer maçlarımızın hepsini kazanarak yenilgisiz olarak şampiyonluğa ulaştık." diye konuştu.

Arslan, kendilerine büyük destek veren Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'e teşekkür etti.