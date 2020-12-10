Sorgun Belediyespor, pasör Hüseyin Koç'u transfer etti
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Sorgun Belediyespor, pasör Hüseyin Koç'u transfer etti

10.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:06
Sorgun Belediyespor, pasör Hüseyin Koç'u transfer etti

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, pasör Hüseyin Koç'u transfer etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, pasör Hüseyin Koç'u transfer etti.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, Hüseyin Koç'un transferi ile güçlendiklerini ve bundan sonraki maçlara daha güçlü çıkacaklarını belirtti.

Hüseyin Koç'un tecrübeli bir oyuncu olduğunu, milli takım ile Türkiye'nin üst düzey ekiplerinin formalarını giydiğini vurgulayan Gül, "Kariyerinde Universiade şampiyonluğu, 2008-2009 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu, 2013 CEV Kupası şampiyonluğu, 2013'te Türkiye şampiyonluğu, 4 kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Koç, defalarca yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen resmi turnuva ve müsabakalarda en iyi pasör ödülünü almıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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