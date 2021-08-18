Sorgun Belediyespor ligde ilk 8 takım arasına girmek istiyor
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Sorgun Belediyespor ligde ilk 8 takım arasına girmek istiyor

Sorgun Belediyespor ligde ilk 8 takım arasına girmek istiyor
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Spor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor'un kulüp başkanı Ergin Gül, yeni sezonda ilk 8 takım arasında yer almak istediklerini söyledi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor'un kulüp başkanı Ergin Gül, yeni sezonda ilk 8 takım arasında yer almak istediklerini söyledi.

Gül, AA muhabirine, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin bu yıl 1-19 Eylül'de oynanacak Avrupa Voleybol Şampiyonası nedeniyle ekim ayında başlayacağını hatırlatarak, bu durumun lige hazırlanmak için kendilerine iyi bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

Ligin 10 Ekim'de başlayacağını anımsatan, yeni sezonun önceki yıllardan daha zorlu geçeceğini düşündüğünü vurgulayan Gül, "Bu yıl lig maçlarının yarı yarıya da olsa seyircili oynanmasını bekliyoruz. Bu durum bizim gibi takımlar için bir avantajdır. Böyle bir ligde seyirci büyük bir güç oluşturuyor. Ligin köklü kulüplerinin maçlarında gelen seyirci sayısını düşünürsek, içeride oynayacağımız maçlarda taraftarımızın desteğini arkamıza almak bizlere büyük bir güç verecektir." ifadelerini kullandı.

Gül, hedeflerinin ligde ilk 8'de yer almak olduğunu ifade ederek, "Yine çok çekişmeli bir lig yaşayacağız. Bir grup şampiyonluk için mücadele verirken, başka bir grup ilk 8'e girmek, diğer bir grup ise küme düşmemek için mücadele verecek. Biz ise ilk 8 için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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