Sorgun Belediyespor, Haliliye Belediyespor maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sorgun Belediyespor, Haliliye Belediyespor maçına hazır

22.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:58
Sorgun Belediyespor, Haliliye Belediyespor maçına hazır

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, ligin 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Haliliye Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, ligin 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Haliliye Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonu'nunda yarın saat 15.00'te oynanacak maç öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanın ardından AA muhabirine konuşan antrenör Bahadır Aksoy, ligin artık sonunun yaklaştığını ve bundan sonra alınacak galibiyetlerin ve puanların çok önemli olduğunu söyledi.

Aksoy, Haliliye Belediyespor'un iyi bir takım olduğunu ve İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi de transfer ederek daha da güçlendiklerini dile getirerek, "Yarın oynayacağımız maç, bizim için de onlar için de çok önemli. Maçtan galibiyetle ayrılan taraf, ligde kalma açısından önemli bir avantaj yakalayacak. Lig, bu yıl 16 takımla oynanıyor ve sondan 4 takım küme düşecek." dedi.

Pandemi nedeniyle bu yıl play-out maçlarının oynanmayacağını aktaran Aksoy, "30'uncu haftanın sonunda puan cetvelinin son sırasında yer alan 4 takım AXA Sigorta Efeler Ligi'ne veda edecek. Bu nedenle kalan maçlarımızda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, gelecek yıl da Efeler Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Çağdaş Atan Gökhan Töre Ersun Yanal Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk İngiltere Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sorgun Belediyespor, Haliliye Belediyespor maçına hazır | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:01:20. #1.15#
title