Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçına hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçına hazırlanıyor

AA - Şahin Özmen - Spor
 - Güncelleme:
Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçına hazırlanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edeceği 23. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edeceği 23. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde yapılan antrenman, koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından savunma, smaç, sıçrama, manşet, servis ve blok hareketleriyle idman sona erdi.

Başantrenör Aksoy, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son dört haftasına girilirken Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank'la peş peşe iki zorlu maç oynayacaklarını söyledi.

Bu hafta Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecekleri maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Aksoy, "Bu maçın ardından Ankara'da, ligde oynadığı tüm maçları kazanan lider Halkbank ile karşılaşacağız. Bu maçlar bizim açımızdan oldukça zor geçecek. Ancak bu maçların herhangi birinden galibiyet alırsak, play off şansımız artacak. Öncelikle Fenerbahçe HDI Sigorta maçını düşünüyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağımız bu maçta rakibin galibiyet serisine son vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sorgun Spor Salonu'ndaki maç, 12 Mart Cumartesi saat 16.00'da oynanacak.

AA / Şahin Özmen - Spor

Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title