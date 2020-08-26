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Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın hedefi Avrupa kupaları

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, sezonu ilk 8 sırada bitirerek Avrupa kupalarını katılmayı hedefliyor.

Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın hedefi Avrupa kupaları
26.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:44

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, sezonu ilk 8 sırada bitirerek Avrupa kupalarını katılmayı hedefliyor.

Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 2020-2021 sezonunda 16 takımla oynanacak Efeler Ligi'nin hazırlıklarını sürdürüyor.

Transfer döneminde genç ve yetenekli oyuncuların yanı sıra deneyimli 3 yabancı oyuncuyla kadrosunu güçlendiren sarı-siyahlı ekip, sezona iddialı hazırlanıyor.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklama, geçen sezonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarıda kaldığını, uzun bir aradan sonra temmuz başında yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Yeni bir takım oluşturduklarını, özellikle Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin desteğiyle 3 yabancı oyuncuyu takıma dahil ettiklerini belirten Aksoy, "İyi bir çalışma temposunda devam ediyoruz. Kovid-19 nedeniyle seyircisiz olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama Sorgun'da çok ciddi şekilde seyirci desteğimiz var. Bunu arkamıza alırsak özellikle kendi sahamızda kolay kolay maç vereceğimizi zannetmiyorum." dedi.

"Zor bir lig, favori şu takımdır demek oldukça güç"

Aksoy, bu yıl Kovid-19 nedeniyle uzun bir süre çalışamadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte özel çalışma da yapamadık, sporcular kişisel olarak çalışma yapabildiyse yaptı. Biz de bunun bilincinde davranıp çalışıyoruz. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Genç oyuncuların dinamikliği ve tecrübelilerin katkısıyla bu sezonu başarılı geçireceğimize inanıyorum. Zor bir lig, favori şu takımdır demek oldukça güç. 3-4 hafta geçtikten sonra hangi takımın ne olacağı belli olacaktır. Bizim hedefimiz ilk 8'e girmek ve Avrupa kupalarında Sorgun'u temsil etmektir."

Takım kaptanı Ragıp Çağlar Aksoy da Sorgun Belediyespor'da ikinci sezonu olacağını ifade etti.

Kovid-19'un sporcuları ciddi anlamda olumsuz etkilediğine değinen Aksoy, "Özellikle salon sporlarıyla uğraşan sporcular topa dokunmadan, takımla çalışmadan olmuyor. Bireysel olarak kendimizi ne kadar güçlü tutmaya çalışsak da top hissiyatını kaybetmek her sporcunun belli bir anlamda geri gitmesine, alışkanlıklarını yitirmesine neden oluyor. Takım olarak 1,5 aydır beraberiz ve bu süreci en hızlı şekilde atlatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu sezon birinci hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu aktaran Aksoy, sonrasında Avrupa kupalarına kalmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Yeni transferlerden Sırbistan Milli Takımı'nın smaçörü Lazar Cirovic ise ilk 8 takım arasına girmek için en iyi performansı göstereceklerini vurguladı.

Takım arkadaşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını anlatan Cirovic, "Diğer takımlar da güçlü kadrolara sahip. Lig başlamadan neyin ne olacağını bilmek zor. Söz veriyorum, biz her zaman en iyisi için son sayıya kadar savaşan ve asla vazgeçmeyen bir takım olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transferlerden Sırp milli oyuncu Danilo Pavlovic de ligdeki 16 takımın hepsinin birbirinden güçlü olduğunu ve çok güzel maçların kendilerini beklediğini belirtti.

Kaynak: AA

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