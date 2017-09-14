Sorgun Belediyespor'da Toplu İmza Töreni

Sorgun Belediyespor voleybol takımı, yeni transferler için toplu imza töreni düzenlendi.



Sorgun Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hikmet Vural, yöneticilerden Nihat Künbetli ve sporcular katıldı.





Kulüp Başkanı Vural, yaptıkları transferlerle hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Sorgun Belediyesinin spora büyük önem verdiğini aktaran Vural şunları söyledi:



"İyi transfer çalışması yaptık. İnanıyorum ki voleybol takımımız Sorgun Belediyesi bünyesinde daha da başarılı olacaktır. Spora ve sporcuya verdiğimiz değeri ve desteği her zaman devam ettireceğiz. 2. ligde mücadele edecek olan ekibimiz çok daha güçlü bir takım olarak lige başlayacak ve daha iyi yerlere gelerek ilçemizin adını duyurarak göğsümüzü kabartacaktır. Atılan imzaların hayırlı olmasını diliyorum, sporcularımızın bizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum."