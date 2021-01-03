Sorgun Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor
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Sorgun Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor

03.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:56
Sorgun Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'un başantrenörü Bahadır Aksoy, deplasmanda karşılaşacakları Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor'un başantrenörü Bahadır Aksoy, deplasmanda karşılaşacakları Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıl nedeniyle verilen 4 gün iznin ardından yarın antrenmanlara başlayacaklarını belirtti.

Ligde 3'ü erteleme olmak üzere 10 maçları kaldığını aktaran Aksoy, "Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası ve Halkbank ile ilk yarıda oynamamız gereken maçlarımız ertelenmişti. Haftaya pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Son iki hafta kazandığımız maçlarla çıkış yakaladık. Deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u da yenerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Aksoy, oyuncuların form durumunun Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenecek seviyede olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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