Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır
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Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır

16.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:12
Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır

Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sorgun Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bireysel top çalışmaları, geriden oyun kurma, servis atma, smaç ve blok çalışmalarıyla devam eden antrenman, 6'ya 6 maçla sona erdi.

Başantrenör Aksoy, AA muhabirine, ligde normal sezonun son 3 haftasına girildiğini, kalan maçlarda alacakları sonuçlarla 8'inci sıraya yükselebileceklerini belirtti.

Aksoy, sezon başında belirledikleri hedeflerde sapma olmadığını, 8'inci sıra için mücadele eden takımların arasında bir ya da iki galibiyet fark bulunduğunu ifade etti.

Ligde zor şartlar altında başarılı bir sezon geçirdiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"AXA Sigorta Efeler Ligi, Avrupa'nın da sayılı liglerinden biri. Bu ligde sizden daha büyük bütçeli takımlarla mücadele ediyorsunuz. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda bir iki karşılaşma hariç beklediğimiz puanları aldığımıza inanıyorum. Şimdi önümüzde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol ve Altekma maçları kaldı. Bu üç maçtan da galibiyetle ayrılacağımıza inancım tam. Bu üç karşılaşmayı da alırsak çok büyük bir ihtimalle play-off'a katılma hakkı elde edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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