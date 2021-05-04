Sorgun Belediyespor, başantrenör Bahadır Aksoy ile yeniden anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sorgun Belediyespor, başantrenör Bahadır Aksoy ile yeniden anlaştı

Sorgun Belediyespor, başantrenör Bahadır Aksoy ile yeniden anlaştı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, 2021-2022 sezonunda başantrenör Bahadır Aksoy ile yoluna devam edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, 2021-2022 sezonunda başantrenör Bahadır Aksoy ile yoluna devam edecek.

Son iki yıldır takımın başında yer alan tecrübeli başantrenör Bahadır Aksoy, AA muhabirine, Sorgun Belediyespor ile yeniden anlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aksoy, anlaşma yapılmasının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını ve bazı oyuncularla görüştüklerini belirtti.

Transferde aceleci davranmak istemediklerinin altını çizen Aksoy, "Şu an hem yabancı hem de yerli oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız transferleri sezon açılışı öncesinde tamamlayıp, tam kadro çalışmalara başlamak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Hülya Avşar Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Aykut Kocaman Fırat Aydınus Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sorgun Belediyespor, başantrenör Bahadır Aksoy ile yeniden anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:22:06. #1.15#

title