Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi

Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından evde sıkılan öğrenciler, Sorgun ilçe stadını doldurdu. Seçmelere Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, antrenörler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Ekinci, Sorgun'un değişik spor dallarında bir atılım içinde olduğunu, futboldan voleybola, basketboldan tekvandoya, güreşten bisiklete tüm spor dallarında sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Belediye ve Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğüyle ortaklaşa hazırlanan proje çerçevesinde Sorgun gençliğine sahip çıktıklarını dile getiren Ekinci, projenin amacının çocukların bedensel, zihinsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yaşantılarının düzenlenmesi ve birçok zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması olduğunu ifade etti.

Ekinci, futbol altyapısına çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatarak, "Belediye olarak, 'Büyük Futbol Alt Yapı Projesi' adı altında başlattığımız bu projeye bir haftada 500 ü aşkın başvuru oldu. Futbol aşığı çocuklarımız stadyumda adeta karnaval havası estirdi. Projemiz 2005 ve 2013 yaş grupları arasında yürütülmektedir. Belediyemiz servis ve malzeme desteği verirken, Halk Eğitim Müdürlüğümüz de ise antrenör desteği vermektedir." dedi.

Ekinci, yeni kayıt yaptıran çocuklara forma hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Civan Canova Selin Şekerci
Spor Diego Diego Costa Metin Oktay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 15:02:55. #1.14#

title