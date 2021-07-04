Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine yoğun ilgi

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Sorgun Belediyespor alt yapı seçmelerine, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından evde sıkılan öğrenciler, Sorgun ilçe stadını doldurdu. Seçmelere Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, antrenörler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Ekinci, Sorgun'un değişik spor dallarında bir atılım içinde olduğunu, futboldan voleybola, basketboldan tekvandoya, güreşten bisiklete tüm spor dallarında sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Belediye ve Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğüyle ortaklaşa hazırlanan proje çerçevesinde Sorgun gençliğine sahip çıktıklarını dile getiren Ekinci, projenin amacının çocukların bedensel, zihinsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yaşantılarının düzenlenmesi ve birçok zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması olduğunu ifade etti.

Ekinci, futbol altyapısına çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatarak, "Belediye olarak, 'Büyük Futbol Alt Yapı Projesi' adı altında başlattığımız bu projeye bir haftada 500 ü aşkın başvuru oldu. Futbol aşığı çocuklarımız stadyumda adeta karnaval havası estirdi. Projemiz 2005 ve 2013 yaş grupları arasında yürütülmektedir. Belediyemiz servis ve malzeme desteği verirken, Halk Eğitim Müdürlüğümüz de ise antrenör desteği vermektedir." dedi.

Ekinci, yeni kayıt yaptıran çocuklara forma hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen