Sorgun Belediyespor'a destek toplantısı

14.10.2019 14:32

Sorgun Belediyespor Kulüp yöneticileri, kulübe maddi destek sağlamak amacıyla Sorgunlu iş insanlarıyla bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda konuşan Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, Sorgun Belediyespor olarak, voleybolda Türkiye'nin en üst ligi olan Efeler Ligi'nde, futbolda ise Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ettiklerini söyledi.



Gül, belediye tarafından ayrılan bütçe haricinde herhangi bir geliri olmayan kulübün, gerek transferlere ödenen ücretleri gerekse takımların konaklama ve ulaşım hizmetlerini karşılamakta zorlandığını dile getirerek, "Yozgatspor 2001 yılında ilk kez süper lige çıktığında, ilimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımları ağırlamış, kentin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sağlamıştı. Yaklaşık 18 yıldır böyle bir fırsatı bir daha yakalayamadık. Şimdi bu fırsatı kulübümüzün voleybol takımı sayesinde yakaladık. Önümüzdeki günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi burada ağırlayacağız." dedi.

Takımın bu ligde kalıcı olmasını sağlamak adına, maddi desteğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gül, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA