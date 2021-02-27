Sorgun Belediyespor: 3-2
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Sorgun Belediyespor: 3-2

27.02.2021 16:40 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:44
Sorgun Belediyespor: 3-2

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)ALTEKMA: Ahmet (xxx, Buculjevic (xxx), Hugo (xxx), Yunus Emre (xx), Daniel (xxx), Mehmet Hacıoğlu (xxx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin (xx), Emir (xx), Kaan (xx), Berkant (xxx), Muhammet...

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)

ALTEKMA: Ahmet (xxx, Buculjevic (xxx), Hugo (xxx), Yunus Emre (xx), Daniel (xxx), Mehmet Hacıoğlu (xxx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin (xx), Emir (xx), Kaan (xx), Berkant (xxx), Muhammet (xx)SORGUN BELEDİYESPOR: Hüseyin Koç (xx), Zakharov (x), Ahmet (x), Abreu (xx), Cirovic (xx), Yiğit (xx), Umut (x), Mesut (x), Pavlovic (xx), Burhan (x)SETLER: 19-25, 16-25, 25-15, 25-19, 15-7

SÜRE: 125 dakika (29, 26, 25, 31, 14)

AXA Sigorta Efeler Ligi 30'uncu ve son hafta karşılaşmasında Altekma, Sorgun Belediyespor'u 2-0 geriye düştüğü müthiş maçta 3-2 mağlup etti ve adını Play-Off'a yazdırdı. Kritik mücadelenin ilk iki setini konuk Sorgun Belediyespor 19-25 ve 16-25 kazanarak 2-0 öne geçti. Şoku üzerinden çabuk atan Altekma, üçüncü seti 25-15 alarak skoru 2-1'e yaptı. Dördüncü sette de temposunu düşürmeyen İzmir ekibi 25-19 ile karşılaşmayı tie-break setine taşıdı. Beşinci ve son sette saha değişimine 8-3'lük büyük avantajla giren Altekma, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve 15-7 ile maçtan 3-2 galip ayrıldı. Normal sezonu 14 galibiyetle 8'inci sırada tamamlayan Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında Play-Off'a kalma sevinci yaşadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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